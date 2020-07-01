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Голосование по поправкам в конституцию
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Памфилова: в ЦИК не поступали жалобы на какие-либо серьезные нарушения при голосовании

Глава ЦИК напомнила, что после каждого дня голосования обеспечивалась сохранность бюллетеней

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ на данный момент не получал каких-либо жалоб на серьезные нарушения при голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии. Об этом заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК", - сказала она. По словам Памфиловой, "нет информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ".

Глава ЦИК напомнила, что после каждого дня голосования обеспечивалась сохранность бюллетеней. "Они паковались в присутствии наблюдателей и, естественно, членов комиссии. Впервые это нам приходилось делать в таком формате", - добавила она, подчеркнув, что "эксцессов нет".

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГолосование по поправкам в конституцию
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