Памфилова: в ЦИК не поступали жалобы на какие-либо серьезные нарушения при голосовании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ на данный момент не получал каких-либо жалоб на серьезные нарушения при голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии. Об этом заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью программе " Вести " на телеканале "Россия-1".

"У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК", - сказала она. По словам Памфиловой, "нет информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ".

Глава ЦИК напомнила, что после каждого дня голосования обеспечивалась сохранность бюллетеней. "Они паковались в присутствии наблюдателей и, естественно, членов комиссии. Впервые это нам приходилось делать в таком формате", - добавила она, подчеркнув, что "эксцессов нет".