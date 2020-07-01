Богословы Ингушетии приняли участие в голосовании по конституции и помолились в мечетях

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Религиозные деятели, богословы и имамы мечетей населенных пунктов Ингушетии и Пригородного района Северной Осетии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ и прочли молитвы в девяти мечетях. Об этом ТАСС в среду рассказал начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Магомед Харсиев.

"Сегодня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие религиозные деятели, богословы и имамы мечетей населенных пунктов, а затем в девяти мечетях Ингушетии и Пригородного района Северной Осетии были прочтены мовлиды (молитвы), после которых обсуждалась конституция как общественный договор на примере конституции пророка Мухаммада. Она была заложена пророком в Медине, когда в ней проживали разные народы и конфессии: иудеи, христиане, язычники, мусульмане, в документе было прописано, что все эти народы имеют равные права и обязанности", - сказал Харсиев.

По его словам, в мероприятиях приняли участие около 2 тыс. человек.

"Также религиозными деятелями было прочитано дуа, чтобы поправки послужили на благо всей стране. Для нас было важно разъяснить жителям, молодежи, что конституция не чужда и не противоречит нашей религии, а наоборот, это необходимый для любого государства документ. В том числе, среди верующих и в различных организациях была распространена брошюра "Конституция как форма общественного договора с точки зрения канонов шариата и ислама", которая издана по заказу Миннаца Ингушетии при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования", - добавил собеседник ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.