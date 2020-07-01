Участки для голосования в Петербурге и Ленобласти закрылись при показателях явки около 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Участки для голосования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершили свою работу в финальный день волеизъявления по поправкам в Конституцию РФ. На момент закрытия участков показатели явки составили около 70%, сообщили в избиркомах обоих субъектов.

"Голосование в Санкт-Петербурге завершилось, а подсчет голосов начался. По данным на 18:00 мск явка в Санкт-Петербурге составила 70,7%", - сказал ТАСС заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин. Всего в городе проголосовало более 2,7 млн человек.

По приведенным им данным, в общей сложности 1 июля в горизбирком поступило 60 обращений. "Все они отрабатываются", - добавил он.

По данным петербургского избиркома, в среду работали 1 899 участковых избирательных комиссий на постоянных участках и 50 избирательных комиссий на участках, образованных в местах временного пребывания участников голосования на территории Петербурга. В их числе 44 - в медицинских учреждениях, два участка - в СИЗО, и по одному участку в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, еще на одном участке, на Тамбовской улице, было организовано голосование для людей без определенного места жительства. Абсолютное большинство участков - 1 797 - были оборудованы средствами видеофиксации. За ходом голосования следили около 15 тыс. общественных наблюдателей.

Семь участков для голосования были организованы на полярных станциях и 60 на судах, которые находятся в плавании. 1 261 человек успел проголосовать там досрочно, а 1 июля голосование проходило только на ледоколе "Арктика".

Как ранее рассказал на брифинге в медиацентре Союза журналистов России председатель горизбиркома Виктор Миненко, на участках в медучреждениях, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в комиссиях работали и являлись наблюдателями только сотрудники таких учреждений, имеющие соответствующий допуск. При этом документация из этих участков не выносилась, данные протоколов будут передаваться в ТИК по электронной почте.

Рекордная явка в Ленинградской области

В Ленинградской области в 20:00 мск также закрылись все избирательные участки, сообщили ТАСС в пресс-службе Леноблизбиркома. Всего в регионе 991 участок. По данным пресс-служба правительства области, явка жителей на голосование по состоянию на 18:00 мск составляет 69,37%, всего проголосовали 953 тыс. 629 человек.

При этом председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, комментируя журналистам показатель явки на 15:00 мск (65,56%), отметил, что - это рекорд по явке для региона за всю его российскую историю.

Правительство Ленинградской области также отметило, что на двух избирательных участках в городе Кудрове Всеволожского района образовалась очередь из голосующих. "Очередь - это реальное подтверждение того, что люди заинтересованы реализовать свое конституционное право и выразить свое мнение", - сказал журналистам Лебединский, добавив, что в Кудрове планируется увеличить число избирательных участков.