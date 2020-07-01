Кандидат от ЛДПР Константин Степанов подал документы на участие в выборах главы Чувашии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кандидат от регионального отделения ЛДПР Константин Степанов в среду подал документы в Центральную избирательную комиссию Чувашии для участия в выборах главы республики, говорится в сообщении, распространенном ЦИК республики. Он стал восьмым кандидатом, подавшим документы в центризбирком.

"1 июля Константин Степанов выдвинулся на должность главы республики от Чувашского регионального отделения политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК республики, в настоящее время Степанов является депутатом Государственного Совета Чувашии. Он также занимает пост заместителя председателя комитета Госсовета республики по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этот день ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России", от регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" документы на выборы главы республики 26 июня подал Николай Степанов. Адвокат Николай Коклейкин и индивидуальный предприниматель Андрей Ильдеменов подали документы в Центральную избирательную комиссию Чувашии 29 июня в порядке самовыдвижения. Седьмым кандидатом на пост главы республики стал Александр Андреев, которого выдвинуло региональное отделение партии КПРФ.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.