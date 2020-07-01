За поправки в конституцию онлайн проголосовали 59,69% жителей Нижегородской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 59,7% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам к Конституции РФ проголосовали за принятие изменений, более 40,3% проголосовали против. Об этом сообщается на информационных экранах территориальной избирательной комиссии ДЭГ, передает в среду корреспондент ТАСС.

"Нижегородская область. "За" - 59,69% или 75 073 голоса. "Против" - 40,31% или 50 700 голосов", - значится на экране.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.