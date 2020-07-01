В Центральной России завершилось голосование по поправкам при высокой явке избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ завершили работу в регионах Центрального федерального округа. По данным ЦИК на 18:00 мск, явка по округу в среднем составила 64,1%. Активнее всего оказались жители Брянской области, где проголосовали 85,8%, наименьшей стала явка в Костромской (48,8%), Тверской (около 51,5%) и Смоленской (51,8)% областях.

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил за активность жителей региона, где был зафиксирован один из самых высоких в округе показателей явки - 80,2%. Он также отметил, что на протяжении всех дней голосования удалось удержать высокую планку по мерам безопасности. "Сегодня, по завершении голосования, я хочу поблагодарить каждого земляка. Спасибо за то, что выразили свою гражданскую позицию, проявили активность выше, чем во многих других российских регионах. Спасибо за то, что голосовали целыми семьями. Мы вместе определили будущее нашей страны и родного края, будем достойно жить, успешно работать, воспитывать счастливых детей, двигаться дальше, делая нашу малую Родину процветающей", - сказал Никитин. Во Владимирской области явка превысила показатели сентября 2018 года, когда в регионе прошел второй тур губернаторских выборов. На участок №424 во Владимире, где днем проголосовала корреспондент ТАСС, в среду граждане приходили не менее активно, чем в предыдущие дни. По словам председателя участковой избирательной комиссии Марины Бурмистровой, члены комиссий не переживают из-за коронавируса, так как хорошо защищены - масками, перчатками, экранами для лица. Для отдыха сотрудников предусмотрено время в течение дни.

Описание Председатель УИК №424 во Владимире Марина Бурмистрова © Анна Устинова/ТАСС