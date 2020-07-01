В Центральной России завершилось голосование по поправкам при высокой явке избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ завершили работу в регионах Центрального федерального округа. По данным ЦИК на 18:00 мск, явка по округу в среднем составила 64,1%. Активнее всего оказались жители Брянской области, где проголосовали 85,8%, наименьшей стала явка в Костромской (48,8%), Тверской (около 51,5%) и Смоленской (51,8)% областях.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил за активность жителей региона, где был зафиксирован один из самых высоких в округе показателей явки - 80,2%. Он также отметил, что на протяжении всех дней голосования удалось удержать высокую планку по мерам безопасности.
"Сегодня, по завершении голосования, я хочу поблагодарить каждого земляка. Спасибо за то, что выразили свою гражданскую позицию, проявили активность выше, чем во многих других российских регионах. Спасибо за то, что голосовали целыми семьями. Мы вместе определили будущее нашей страны и родного края, будем достойно жить, успешно работать, воспитывать счастливых детей, двигаться дальше, делая нашу малую Родину процветающей", - сказал Никитин.
Во Владимирской области явка превысила показатели сентября 2018 года, когда в регионе прошел второй тур губернаторских выборов. На участок №424 во Владимире, где днем проголосовала корреспондент ТАСС, в среду граждане приходили не менее активно, чем в предыдущие дни.
По словам председателя участковой избирательной комиссии Марины Бурмистровой, члены комиссий не переживают из-за коронавируса, так как хорошо защищены - масками, перчатками, экранами для лица. Для отдыха сотрудников предусмотрено время в течение дни.
"Обычно у нас было шесть книг со списками избирателей, в этот раз мы сшили их в три, четвертая - для прикрепленных избирателей. Соответственно, члены комиссии работают по трое, а не по шестеро одновременно. В перерывах между "сменами" у людей есть время на отдых - час работают с избирателями, час отдыхают. К тому же это позволяет избежать скученности на участке", - рассказала она.
Без нарушений, в удобном формате
В большинстве регионов Центральной России голосование 1 июля прошло без серьезных нарушений. Как рассказал ТАСС представитель Воронежского облизбиркома Сергей Черепухин, обращения поступали, но нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, выявлено не было. "Все в рабочем порядке - разъясняем, решаем", - сказал собеседник агентства.
В Орловской области в среду решили сменить председателя участковой комиссии №102 Артема Страхова из-за того, что он накануне не внес данные о явке в государственную автоматизированную систему "Выборы". Об этом сообщили ТАСС в региональном избиркоме.
"Фактически по участку №102, не знаю по каким обстоятельствам, на тот момент председатель участковой комиссии Артем Страхов не внес данные в систему, удалился с участка и не выходил на связь", - рассказали в региональном избиркоме.
Утром сейф вскрыли в присутствии уполномоченных лиц, и данные были внесены в систему.
В Курской области до основного дня голосования отдать свой голос, не выезжая за пределы села, впервые смогли жители более чем 700 отдаленных населенных пунктов. "С 25 по 30 июня было организовано голосование на удаленных территориях, в тех населенных пунктах, которые значительно удалены от помещений, где располагаются комиссии, и транспортное сообщение затруднено. Комиссии выезжали в сопровождении наблюдателей к ним организовывать голосование. Кроме того, с 25-го по 30-е шло активное голосование на придомовых территориях", - сообщили ТАСС в избиркоме Курской области.
Ярославский политолог Андрей Становой отметил, что благодаря работе участковых избирательных комиссий в течение семи дней в голосование были максимально вовлечены представители разных слоев населения и разных поколений. "Надо сказать спасибо избирательной системе, которая впервые в истории нашей страны сделала уникальную и очень важную для нашего демократического государства вещь - обеспечила возможность проголосовать каждому человеку, для этого была дана целая неделя", - сказал он журналистам.