Памфилова: подтвердились только два сообщения о нарушениях с карты движения "Голос"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Только два сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования, указанных на карте движения "Голос", подтвердились, заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"В период проведения общероссийского голосования (подтвердились - прим. ТАСС) два из 28 нарушений, обозначенных на "Голосе", на этой карте, как из надежных источников", - отметила Памфилова.

По ее словам, на сайте за 16 часов было зафиксировано 1 739 сообщений о возможных нарушениях. При этом большинство из них оказались неподтвержденными. При этом, отметила Памфилова, "только в отношении 28 сообщений - это 1,5% - указано, что это размещено из надежного источника".

При этом только пять из них приходятся на период с 25 июня по настоящее время. "Из этих пяти нарушений зафиксировано в Москве, недоказуемое, <…> Казань - частично подтверждено, приняты меры. Зафиксировано в Лондоне нарушение, проверка пока не подтвердила нарушение. Псков - нарушение не подтверждено, относится к категории агитации, не являющейся прямым нарушением голосования по конституции. Санкт-Петербург - нарушение подтверждено, меры приняты", - отметила Памфилова.

"Получается, мониторинг - это в основном мониторинг информационного шума пока, результатов практических очень мало", - отметила Памфилова.