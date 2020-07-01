ЦИК: общая явка на голосовании по конституции после закрытия участков достигла 65%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Общая явка на голосовании по закону о поправке к конституции составила 65% после завершения голосования на всей территории России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в среду.

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России.

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России. Онлайн

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"По предварительным данным, явка участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию составила 65%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду.