Расшифровка почти 1,1 млн онлайн-бюллетеней заняла 20 минут

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Расшифровка результатов онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором приняли участие почти 1,1 млн жителей Москвы и Нижегородской области, заняла 20 минут. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Расшифровка результатов онлайн-голосования заняла 20 минут", - сказал Костырко.

Ранее сообщалось, что на это потребуется почти 1,5 часа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Костырко сообщал, что для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней, принято 1 090 211 бюллетеней. Один бюллетень был признан недействительным.