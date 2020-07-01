Клишас указал на попытки влияния на ход голосования по конституции извне

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Попытки внешнего влияния на общероссийское голосование по поправкам в конституцию были, но их эффективность минимальна. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Вы видели, что есть огромное количество фейков, вы знаете, что в Совете Федерации специальная комиссия уже рассматривала эти вопросы, я знаю, что и в Государственной думе эти вопросы были в центре внимания. Мы считаем, что да, [попытки влияния извне были], но я хочу сказать, что эффективность этого влияния, на мой взгляд, была минимальная... Попытки, безусловно, были, но, мне кажется, что период, когда можно манипулировать людьми, манипулировать гражданами нашей страны, прошел", - сказал он в среду журналистам в Общественной палате РФ.

"Граждане страны голосовали за суверенитет в первую очередь как за право самостоятельно определять собственное будущее, - добавил Клишас. - Граждане приняли осознанно и самостоятельно то решение, которое, я думаю, в ближайшие часы объявит нам ЦИК".