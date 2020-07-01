Крашенинников: поддержка поправок в ходе голосования показывает их высокую легитимность

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Явка и предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ говорят об их высокой легитимности. Об этом в среду заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок", - сказал он.

"Это, конечно, здорово. У нас очень хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и в целом прав граждан", - добавил депутат.

Он также призвал проанализировать весь опыт состоявшегося голосования.