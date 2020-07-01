Хакеры вновь атаковали сайт Общественной палаты России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сайт Общественной палаты РФ второй раз за сутки атаковали хакеры. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ.

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России.

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России. Онлайн

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"Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке. Ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала. <...> IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вечером во вторник произошла DDoS-атака на сайт ОП РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.