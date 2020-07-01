Более половины избирателей Калининградской области приняли участие в голосовании

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Более 430 тыс. жителей Калининградской области приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ, это более 53% зарегистрированных в регионе избирателей, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Антон Алиханов, сославшись на данные на 18:00 по местному времени.

Всего в регионе на 1 января 2020 года зарегистрировано 809 111 избирателей.

"Голосовали достаточно активно, за шесть дней чуть больше 41% жителей региона проголосовало, и вот у меня последние цифры, которыми я обладаю, на 18:00 по Калининграду (19:00 мск), порядка 53,4% была зафиксирована явка. Все достаточно спокойно происходило, были разные такие мелкие жалобы, но мы практически все сразу отрабатывали, и все это было достаточно несущественно", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что для Калининграда как региона, находящегося в окружении европейских государств, есть поправки, имеющие особое значение. Это, по его словам, 67 статья конституции относительно территориальной целостности государства, с учетом особенностей истории области и попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. "К сожалению, были разные вбросы, причем, на уровне таких вот достаточно высоких политиков в соседних государствах относительно их каких-то претензий на нашу территорию. Поэтому, я думаю, что для нас, для жителей нашего региона, это такая особая поправка", - сказал он.

По данным областной избирательной комиссии, в Калининградской области для голосования по поправкам в Конституцию РФ было сформировано 546 постоянных и 8 временных участков. За ходом голосования в области следили более 2,5 тыс. наблюдателей. Голосование проходило с соблюдением норм санитарной безопасности. С 25 июня участки работали ежедневно с 08:00 до 20:00 по местному времени. Голосование завершилось в среду в 20:00 (21:00 мск), избирательные участки закрылись последними в стране.