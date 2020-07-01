Миронов считает логичным после голосования по поправкам провести досрочные выборы в Думу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы депутатов Госдумы стали бы логичным завершением "разворота государства лицом к человеку", который происходит в том числе благодаря внесению изменений в Конституцию РФ. Такое мнение выразил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

Миронов напомнил, что в случае принятия поправок к конституции Госдума получит право утверждать председателя правительства по представлению президента.

"Обратите внимание, мы вольно или невольно выходим вот на какую тему: ведь когда за нас, депутатов Госдумы, голосовали в 2016 году, таких полномочий у нашего созыва не было, а теперь такие полномочия получаются и появляются. <...> С моей точки зрения, когда в январе президент поменял правительство, это было начало большого разворота государства лицом к человеку. [Голосование по поправкам к Конституции РФ] - это еще больший разворот государства в сторону человека, в сторону граждан нашей страны", - сказал Миронов.

"Ну и логично тогда, давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые будут уже иметь право утверждать председателя правительства и всех министров, за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом", - добавил он.