Поправки к конституции поддержали 71,2% респондентов экзитпола ВЦИОМ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 71% россиян, ответивших на вопросы интервьюеров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поддержали поправки к Конституции РФ. Это следует из данных экзитпола, опубликованных в среду на сайте центра.

Опрос проводился на 800 участках в 25 регионах. На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали проголосовавшему анонимно ответить на вопрос, как он проголосовал.

По состоянию на 20:00 мск 1 июля, в опросе приняли участие 445 345 человек. Ответили на вопрос 69,9% респондентов, отказались от ответа 30,1%.

"Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 71,2% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 28,3% ответивших на вопрос россиян", - говорится в сообщении центра.

Самая высокая поддержка поправок зафиксирована в Южном федеральном округе, где за них высказались 75,6%. "До начала голосования ВЦИОМ опубликовал прогноз, предполагавший, что от 67% до 71% участников голосования поддержат поправки. С учетом результатов опроса на выходе в 25 регионах РФ этот прогноз пересмотрен в сторону повышения: по новым расчетам, проголосуют [за] 74-75%, против - 24-25%", - говорится в сообщении центра.