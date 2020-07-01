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Голосование по поправкам в конституцию

ЦИК примет все меры для выявления попыток двойного голосования

Все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены, отметила Элла Памфилова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия примет все необходимые меры для того, чтобы не допустить двойного голосования в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в среду в ходе предварительного подведение итогов голосования в Информационном центре ЦИК.

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"Мы принимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены", - отметила Памфилова.

По ее словам, ЦИК также оперативно проверит все списки проголосовавших на зарубежных участках, а также тех, кто голосовал дистанционно.

"У нас пройдут все проверки с "Мобильным избирателем". Убеждена, что ни один из двойников не проскочит, все будут выявлены и переданы в соответствующие службы", - отметила Памфилова, подчеркнув, что попыток голосования может быть несколько, но "голос будет засчитан один".

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