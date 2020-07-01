Москалькова сообщила, что гражданам понравилась электронная форма голосования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гражданам, участвовавшим в голосовании по поправкам к Конституции РФ, понравилась возможность электронной процедуры, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в среду.

"Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании", - отметила уполномоченный.

По ее мнению, общероссийское голосование в целом показало, что люди "очень активно себя ведут в отношении своего выбора, интереса к будущему страны".

"Вчера мы провели совещание с нашими уполномоченными из всех федеральных округов, и они свидетельствуют, что сегодня существенно изменилась к лучшему, более прозрачной стала система голосования. Общественные наблюдатели ведут себя очень активно, нет антагонизма с комиссией. <…> Позиция наблюдателей изменилась, они активно вооружены своими знаниями и отслеживают, чтобы не было вбросов, чтобы не было нарушений", - добавила Москалькова.