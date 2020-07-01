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Голосование по поправкам в конституцию

Москалькова сообщила, что гражданам понравилась электронная форма голосования

Общероссийское голосование в целом показало, что люди "очень активно себя ведут в отношении своего выбора, интереса к будущему страны", считает уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гражданам, участвовавшим в голосовании по поправкам к Конституции РФ, понравилась возможность электронной процедуры, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в среду.

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"Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании", - отметила уполномоченный.

По ее мнению, общероссийское голосование в целом показало, что люди "очень активно себя ведут в отношении своего выбора, интереса к будущему страны".

"Вчера мы провели совещание с нашими уполномоченными из всех федеральных округов, и они свидетельствуют, что сегодня существенно изменилась к лучшему, более прозрачной стала система голосования. Общественные наблюдатели ведут себя очень активно, нет антагонизма с комиссией. <…> Позиция наблюдателей изменилась, они активно вооружены своими знаниями и отслеживают, чтобы не было вбросов, чтобы не было нарушений", - добавила Москалькова.

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РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаГолосование по поправкам в конституцию
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