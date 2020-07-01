В Туве за поправки к конституции проголосовали почти 97% избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 96,79% участников общероссийского голосования в Туве. Об этом свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов в регионе, обнародованные в информационном центре ЦИК России.

На данный момент, это самый высокий уровень поддержки изменений в основной закон. Схожие показатели фиксируются в Чечне, однако пока там обработано менее четверти протоколов.

В 20 регионах обработка протоколов завершена. Среди них нет ни одного, где бы уровень поддержки превысил 90%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Процесс обработки протоколов продолжается.