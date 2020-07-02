ЦИК подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ в четверг подведет предварительные итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Однако данные, которые стали известны уже вечером 1 июля, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что россияне сказали "да" поправкам в основной закон.

Голосование проходило в течение недели - с 25 июня, основным его днем, согласно указу президента РФ Владимира Путина, было объявлено 1 июля. Голосование в течение недели проходило впервые в современной отечественной истории из-за пандемии нового коронавируса, в условиях которой процесс волеизъявления был организован с беспрецедентными санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.

Достойная явка

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. Голосование предусматривало выражение мнения по отношению сразу ко всем поправкам, его участник мог поставить в бюллетене отметку "за" или "против". Как поясняли члены рабочей группы по внесению изменений в конституцию, это обусловлено тем, что изменения взаимосвязаны друг с другом.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, окончательные результаты голосования будут установлены ЦИК после обработки данных протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и рассмотрения жалоб, "если таковые будут".

Предварительная итоговая явка составила 65%. Как пояснила Памфилова, окончательная явка "будет немного выше за счет граждан, пришедших в последние часы голосования".

По оценке главы комиссии, это "очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома". В интервью программе "Вести" на канале "Россия-1" глава Центризбиркома объяснила это широкой разъяснительной работой о безопасности голосования, которое проводилось при "максимальной безопасности".

Высокую активность на голосовании показали традиционно республики Северного Кавказа (например, в Чечне уже к 18:00 мск показатель активности граждан составил 93,16%), ряд регионов Дальнего Востока и Сибири (так, в Туве явка на 18:00 местного времени составляла 90,7%).

Прошедшее голосование в известной степени опровергло стереотип о невысокой активности жителей обеих столиц. В Санкт-Петербурге к шести часам вечера в голосовании приняли участие 70,7% внесенных в списки, в Москве примерно на ту же временную отсечку - более 53%.

Высокая поддержка и отсутствие нарушений

По итогам обработки 70% протоколов участковых избирательных комиссий поправки в конституцию поддержали 77,53% проголосовавших россиян, 21,66% высказались против.

Обработка данных по отдельным субъектам РФ, прежде всего в европейской части страны, еще продолжается. Что касается результатов в восточных регионах, где уже подсчитаны 100% протоколов, то они свидетельствуют об очевидной и убедительной поддержке поправок.

Так, на Чукотке за изменение основного закона высказались 80,30% проголосовавших, 74,84% - в Сахалинской области и 77,30% - в Еврейской автономной области.

По словам сопредседателя рабочей группы по внесению изменений в конституцию, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, "этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок".

По мнению Памфиловой, нет никаких оснований считать, что что-либо может повлиять на итоговый результат. Она пояснила, что в Центризбирком не поступило "ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК", равно как нет информации об удалении наблюдателей и представителей СМИ.

Она уточнила, что в настоящее время комиссия располагает сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда "итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. При этом, подчеркнула председатель ЦИК, "это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней, которые определяют результаты голосования", и даже при признание недействительными итогов голосования на этих отдельных участках нет оснований, что они "каким-то образом могут повлиять на [общие] результаты".

Что будет дальше

Как пояснил ТАСС Крашенинников, после одобрения поправок на голосовании и установлении соответствующих итогов Центризбиркомом, президент издаст указ "об обнародовании Конституции Российской Федерации с внесенными поправками".

По словам парламентария, многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу. Но часть положений, по его словам, "должна получить развитие в действующем законодательстве", для этого нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов.

Успешное проведение беспрецедентной процедуры голосования в течение нескольких дней поставило вопрос о возможности распространения этого опыта на избирательные кампании. Памфилова констатировала, что многим понравилась практика проведения голосования в течение нескольких дней, но возможность ее распространения на выборы в ЦИК пока не обсуждалась. По ее прогнозам, в случае экстраполирования этого опыта "существенно придется менять законодательство", поскольку "это другие ресурсы, это другой характер формирования [избирательных] комиссий, это много чего другого".

Однако, подчеркнула глава ЦИК, тот факт, что избирательная система "сейчас это выдержала в таком темпе, в таком масштабе" свидетельствует, что она прошла "большую проверку на прочность".

Поправки в конституцию

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, Путин выступил в январе этого года в послании Федеральному собранию.

Изменения в конституцию обсуждались специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений. В окончательном чтении законопроект "О поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" был принят Госдумой 11 марта, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ в общей сложности предусматривает 206 изменений в основном законе. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В законе прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки на общероссийском голосовании, об этом неоднократно говорил Путин.