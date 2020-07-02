Активно и соблюдая санитарные меры. В Европе завершилось голосование по Конституции РФ

Первыми завершили работу участки на востоке Европы - там, где время совпадает с московским или различается всего на час. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сербии, голосование в этой стране прошло без нарушений, а данные по явке представят утром в четверг. В Черногории и Боснии и Герцеговине также не было происшествий, здесь проголосовали 258 и 92 россиянина соответственно.

Как рассказал ТАСС постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, вопрос изменений в российской конституции - "предмет всеобщего повышенного интереса" среди как граждан России, так и соотечественников за рубежом.

В целом, как сообщали корреспонденту ТАСС в европейских странах российские дипломаты, процесс голосования проходил активно. Однако некоторые коррективы в него внесла продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции. Посольства строго соблюдали необходимые санитарные меры, предписанные как Роспотребнадзором, так и местными властями.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Основной день голосования о поправке к Конституции России, организованный российскими заграничными учреждениями, завершился на территории стран Европы с закрытием избирательных участков в Лондоне, Дублине и Лиссабоне в 22:00 мск.

Участники голосования в Хорватии решили прийти на избирательные участки, несмотря на жару - около 36 градусов. Всего проголосовали 98 россиян, дипломаты сообщили ТАСС, что процесс волеизъявления проходил очень активно.

Активным назвали голосование и российские дипломаты в Румынии: здесь постоянно проживающим в стране гражданам РФ высылались именные приглашения на два работающих участка. В Болгарии работали три участка - в Софии, Варне и Русе, - к урнам пришли 1 150 человек. Четыре бюллетеня, однако, пропали - видимо, участники голосования решили забрать их с собой в качестве сувениров.

В Греции работали два участка - в Российском центре науки и культуры в Афинах и генконсульстве в Салониках. Здесь отдали свой голос 879 граждан РФ. На Кипре проголосовали 833 россиянина.

В Польше посольство и консульства учли опыт голосования в условиях пандемии, который выработали местные власти во время недавних президентских выборов в стране. На входе измеряли температуру, просили надеть маску и перчатки, выдавали одноразовую ручку. Однако те, у кого температура была повышена, не лишались права голоса: для них было оборудовано специальное место для волеизъявления. В Эстонии на участках в Таллине и Нарве проголосовали чуть более 7,5 тыс. человек.

В Западной Европе

Россияне во Франции, где голосование проходило два дня - не только в среду, но и в воскресенье, - могли выразить свое мнение о поправке в Париже, Марселе, Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мер (рядом с Ниццей). Своим правом воспользовались 2,6 тыс. граждан, правда, ручки для заполнения бюллетеней им пришлось приносить с собой.

На территории Италии работали участки в Риме, Милане, Генуе и Палермо. Проголосовали более 1,1 тыс. россиян, нарушений и инцидентов зафиксировано не было.

В Германии работали шесть избирательных участков - в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Явка была достаточно большой: корресподент ТАСС еще в 08:00 увидел длинную очередь из желавших проголосовать, среди них было много молодежи.

В Бельгии работали участки в Брюсселе и Антверпене. Однако для тех, кто по состоянию здоровья не мог прибыть в диппредставительства, организовали выездное голосование. Им воспользовались, в частности, россияне в Льеже, рассказали ТАСС дипломаты.

В числе последних закрылись избирательные участки в Великобритании, где свой голос, с учетом досрочного голосования, отдали 2,2-2,3 тыс. человек. Как сообщили корреспондент ТАСС в посольстве, большинство проголосовавших было в возрасте от 20 до 40 лет. Участки работали в Лондоне и Эдинбурге, в столицу Шотландии специально приезжали россияне из других британских городов, в том числе из Манчестера и Йорка.