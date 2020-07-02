В Москве приостановили подсчет бюллетеней на одном из участков из-за подозрения на вброс

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в районе Раменки приостановлен из-за подозрения на вброс бюллетеней, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения. Представители столичного горизбиркома и территориальной избирательной комиссии (ТИК) выехали на данный участок, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале Мосгоризбиркома.

"Камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен", - говорится в публикации.

Там уточняется, что по выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.

Как сообщили ТАСС в Общественном штабе по контролю и контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, председателю Мосгоризбиркома Юрию Ермолову было направлено письмо за подписью руководителя штаба Ильи Массуха.

"В связи с многочисленными выявленными нарушениями порядка подсчета голосов и установления итогов голосования на участке для голосования №2783, которые могут привести к искажению результатов волеизъявления участников голосования на соответствующей территории, Общественный штаб рекомендует признать итоги голосования для данного участка недействительными; рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии №2783, действия которых повлекли об ответственности прав граждан", - значится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), было предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".