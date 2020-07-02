В Москве аннулируют бюллетени участка №2783 из-за нарушения при подсчете

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) столичного района Раменки приняла решение признать недействительными бюллетени на участке №2783 из-за зафиксированного нарушения при подсчете голосов. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Рассмотрев материалы видеонаблюдения за 1 июля в период с 23:00 до 23:03 из помещения участка для голосования, ТИК района Раменки в Москве установила, что в ходе проведения голосования был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Комиссия решила признать итоги голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ на участке для голосования №2783 недействительными", - сказал Венедиктов.