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Голосование по поправкам в конституцию

В Астраханской области 86,7% избирателей поддержали поправки к конституции

Явка в регионе составила 73,41%

АСТРАХАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии Астраханской области обработали 100% протоколов, за поправки в Конституцию РФ высказались 86,7% участников голосования, против - 12,7%, передает корреспондент ТАСС.

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"В 02:10 (01:10 мск) подвели итоги голосования, быстрее всех результаты сдали ЗАТО Знаменск и Енотаевский район. По итогам обработки 100% протоколов, за поправки в конституцию проголосовали 86,7% голосовавших, против - 12,7%", - говорится на информационном экране областного избиркома.

Всего в области могли принять участие в голосовании 730 тыс. человек. По итоговым данным, явка составила 73,41%. Значительных нарушений, по данным областного избиркома, не зафиксировано.

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РоссияАстраханская областьГолосование по поправкам в конституцию
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