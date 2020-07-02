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Голосование по поправкам в конституцию
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В Карелии более 70% проголосовавших поддержали поправки к конституции

Явка в регионе составила 46,07%

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Более 70% принявших участие в голосовании в Карелии поддержали поправки к Конституции РФ после обработки всех протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

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"По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%", - рассказали в региональном избиркоме.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

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РоссияКарелияГолосование по поправкам в конституцию
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