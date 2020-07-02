В Коми за поправки к конституции проголосовали 65,08% избирателей

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции РФ одобрили 65,08% участников голосования в Республике Коми. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме региона по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"По итогам обработки 100% протоколов за поправки к конституции РФ проголосовало 221 113 человек или 65,08%, против - 115 322 или 33,94%. Явка составила 51,77%", - сообщили ТАСС в избиркоме Коми.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.