В Архангельской области за поправки к конституции проголосовали почти 66% избирателей

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Почти 66% участников общероссийского голосования в Архангельской области поддержали поправки к конституции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

"По результатам обработки 100% протоколов "да" ответили 65,78% жителей, "нет" - 33,38%. Явка составила 50,66%", - сказал собеседник агентства.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.