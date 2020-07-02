Антонов: голосование положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Голосование по поправке к Конституции РФ, завершившееся в среду, положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил после завершения голосования в диппредставительстве.

"Пункт, который я не могу не затронуть, касается внешней политики и безопасности российского государства. Я думаю, что сегодняшнее голосование поставит точку над всеми попытками из-за рубежа оторвать кусочек Российской Федерации для себя", - отметил посол.

"Слишком много на каждом сантиметре российской земли крови россиян, которые отдали свою жизнь за то, чтобы было создано Российское государство", - указал Антонов.

Укрепление государственности

Он подчеркнул, что "сегодня был очень важный день не только для граждан Российской Федерации, которые оказались в Соединенных Штатах, которые работают здесь и живут, но и для всей России". "Результатом сегодняшнего волеизъявления будет укрепление российской государственности. Это очень важно, настало время об этом подумать, и как раз сегодняшнее решение граждан РФ на сей счет будет иметь принципиальное значение для развития России", - считает руководитель российского диппредставительства.

По его словам, поправки "нацелены на укрепление государственности, на необходимость усиления социально-экономической составляющей" России. "Исхожу из того, что наше государство тем крепче, тем сильнее, чем богаче каждый его гражданин. Этот момент очень четко обозначен в наших поправках", - подчеркнул посол.

О выборах в посольстве

Голосование в посольстве и двух генконсульствах РФ в США, по его данным, прошло без эксцессов. "Хочу сказать, что мы благодарны американским властям, которые с понимание отнеслись к организации волеизъявления российских граждан в Вашингтоне, в Нью-Йорке и в Хьюстоне. Никаких серьезных провокаций отмечено не было. Коллеги помогли нам обеспечить безопасное волеизъявление российских граждан", - рассказал Антонов. Всего на территории посольства проголосовали около 675 человек. Посол указал на отсутствие каких-либо замечаний. Он рассказал, что сотрудники загранучреждения не воспользовались переносными урнами. Их должны были использовать в том случае, если кто-то из россиян, живущих недалеко от посольства, не смог бы прибыть на голосование.

В целом в первой половине дня процесс голосования в американской столице проходил активно, несмотря на то что были внесены некоторые коррективы в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса. Посольство строго соблюдало необходимые санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором. Сотрудники диппредставительства вели себя очень любезно, отвечали на вопросы российских граждан, объясняли правила голосования.

Как ранее сообщили в посольстве, "с учетом пандемии коронавируса, а также принимая во внимание развитие общественно-политической обстановки в США, российские дипломаты вынуждены были отказаться от организации досрочного голосования и ранее запланированных выездных сессий в другие штаты".

Для получения бюллетеня необходимо было иметь при себе паспорт гражданина РФ, либо свидетельство на возвращение в Россию. Гражданам, являющимся резидентами США, рекомендовано было иметь при себе водительские права, либо иной документ, в котором содержится адрес проживания. В случае отсутствия такого документа адрес записывался со слов голосовавшего.

При входе на территорию посольства у граждан измеряли температуру. В связи с распространением нового коронавируса в США рекомендовалось использовать личные шариковые ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. При необходимости их предоставляли на входе в загранучреждение. В помещении для голосования маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции являлись обязательными условиями. Россияне могли ознакомиться с материалами, в которых пояснялась суть поправок к конституции.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту. Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории страны. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначен на 1 июля.