Поправки поддержали 83% проголосовавших в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Более 83% принявших участие в голосовании по поправкам к конституции в Волгоградской области поддержали внесение изменений в основной закон, сообщили журналистам в облизбиркоме после обработки 100% протоколов.
"В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ проголосовало 83,39% участников голосования, против - 15,86%", - говорится в сообщении облизбиркома.
Явка участников голосования в Волгоградской области составила 80,40%.