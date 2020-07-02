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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки поддержали 83% проголосовавших в Волгоградской области

Явка в регионе составила 80,40%

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Более 83% принявших участие в голосовании по поправкам к конституции в Волгоградской области поддержали внесение изменений в основной закон, сообщили журналистам в облизбиркоме после обработки 100% протоколов.

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"В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ проголосовало 83,39% участников голосования, против - 15,86%", - говорится в сообщении облизбиркома.

Явка участников голосования в Волгоградской области составила 80,40%.

Теги
РоссияВолгоградская областьГолосование по поправкам в конституцию
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