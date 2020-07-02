В Оренбургской области поправки в конституцию поддержали 73% проголосовавших

ОРЕНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбургской области подвела предварительные итоги голосования по вопросу одобрения поправок к конституции РФ, их поддержали 73,6% проголосовавших жителей региона. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии, размещенном в четверг после обработки 100% протоколов.

"За поправки в Конституции Российской Федерации проголосовали 834 406 человек (73,6%), против поправок выразили свое мнение 286 720 участников общероссийского голосования, что составило 25,29%", - сказано в сообщении.

Всего в Оренбургской области с 25 июня по 1 июля проголосовали 1 133 661 человек, явка составила 73,46%, отмечается в сообщении. За ходом общероссийского голосования на 1 724 участках в Оренбургской области следили 7 087 наблюдателей.

"Жалоб и заявлений, касающихся нарушений порядка голосования, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации, не поступало", - уточнили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.