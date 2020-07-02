В Севастополе 84,6% избирателей поддержали поправки к конституции

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии Севастополя завершили обработку всех бюллетеней голосования по поправкам к Конституции РФ, за внесение изменений в основной закон высказались 84,6% голосовавших, сообщили журналистам в четверг в городской избирательной комиссии.

Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России.

Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн

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"Итоговая явка - 66,4%. 84,6% [выбрали ответ] "да", 14,6% - "нет", - сказала представитель избиркома.

По данным избиркома на 18:00 среды, всего в голосовании могли участвовать более 326 тыс. человек. Итоговые данные по числу потенциальных участников в комиссии не уточнили.