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Голосование по поправкам в конституцию

В Курской области поправки к конституции поддержали около 74% голосовавших

Явка составила 57,82%

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Не менее 73,92% участников голосования по поправкам к конституции РФ в Курской области поддержали изменения. Это следует из данных по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, опубликованных в четверг на официальном сайте регионального избиркома.

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"За принятие поправок проголосовали 73,92% граждан, против поправок высказались 25,35%", - говорится в сообщении.

Явка избирателей в регионе составила 57,82%. Информации о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход голосования, в избирательной комиссии Курской области не зафиксировано.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияКурская областьГолосование по поправкам в конституцию
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