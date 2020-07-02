В Башкирии поправки к конституции поддержали более 88% голосовавших

"Число голосов участников голосования, поданных по позиции "да", - более 2,4 млн человек - 88,68%. По Уфе - 83%, по городам - 86,73%, по районам - 91,95% Число голосов участников голосования, поданных по позиции "нет", - более 292 тыс., или 10,6%, по городу Уфе - 15,99%, по городам - 12,65%, по районам - 7,43%", - сообщила Макаренко.

Всего проголосовали более 2,7 млн человек, явка составила 90,83%. Процесс голосования и подведения итогов обеспечивали более 23 тыс. членов комиссий, было задействовано свыше 13 тыс. наблюдателей, отметила председатель ЦИК региона. Нарушений законодательства не выявлено.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.