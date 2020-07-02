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Голосование по поправкам в конституцию

В Самарской области за поправки к конституции проголосовали 80,55% избирателей

В регионе обработали 100% протоколов

ТАСС, 2 июля. Более 80% проголосовавших в Самарской области поддержали поправки к Конституции РФ, 18,68% высказались против. Результаты по итогам обработки 100% протоколов были опубликованы в четверг на странице регионального избиркома в Facebook.

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"Обработано 100% протоколов. "За" внесения изменений в конституцию проголосовали - 80,55%, "Против" - 18,68% участников голосования", - сказано в сообщении.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияСамарская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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