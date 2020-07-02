В Самарской области за поправки к конституции проголосовали 80,55% избирателей

ТАСС, 2 июля. Более 80% проголосовавших в Самарской области поддержали поправки к Конституции РФ, 18,68% высказались против. Результаты по итогам обработки 100% протоколов были опубликованы в четверг на странице регионального избиркома в Facebook .

"Обработано 100% протоколов. "За" внесения изменений в конституцию проголосовали - 80,55%, "Против" - 18,68% участников голосования", - сказано в сообщении.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.