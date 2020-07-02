В Якутии за поправки к конституции проголосовали 58,34% избирателей

"На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 204 тыс. 435 [человек], то есть это 58,34% принявших участие в голосовании. Проголосовали против 142 тыс. 464 человека, 40,65% принявших участие в голосовании", - сказал Ефимов.

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции РФ, по предварительным данным, поддержали 58,34% жителей Якутии, принявших участие в общероссийском голосовании, это 204 тыс. 435 человек, сообщил в четверг журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Алексей Ефимов.

Он отметил, что все данные являются предварительными, официальный протокол голосования будет подписан во второй половине дня.

Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, обработано 100% участковых протоколов. Приняли участие в голосовании 55,56% всех тех, кто включен в списки избирателей.

На голосовании в регионе работали 3,5 тыс. общественных наблюдателей, серьезных жалоб и претензий не поступало. В Якутии 1 июля работали 791 постоянный и 29 временных участков для голосования.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.