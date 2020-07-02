В Якутии за поправки к конституции проголосовали 58,34% избирателей

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции РФ, по предварительным данным, поддержали 58,34% жителей Якутии, принявших участие в общероссийском голосовании, это 204 тыс. 435 человек, сообщил в четверг журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Алексей Ефимов.
"На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 204 тыс. 435 [человек], то есть это 58,34% принявших участие в голосовании. Проголосовали против 142 тыс. 464 человека, 40,65% принявших участие в голосовании", - сказал Ефимов.
Он отметил, что все данные являются предварительными, официальный протокол голосования будет подписан во второй половине дня.
Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, обработано 100% участковых протоколов. Приняли участие в голосовании 55,56% всех тех, кто включен в списки избирателей.
На голосовании в регионе работали 3,5 тыс. общественных наблюдателей, серьезных жалоб и претензий не поступало. В Якутии 1 июля работали 791 постоянный и 29 временных участков для голосования.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.