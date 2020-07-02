{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

В Вологодской области 71,16% проголосовали за поправки к Конституции РФ

Явка в регионе составила 58,72%

ВОЛОГДА, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции РФ одобрили 71,16% участников голосования в Вологодской области. Таковы данные после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили ТАСС в избиркоме области.

"По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки проголосовали 71,16%, против - 28,01% участников голосования. Явка составила 58,72%", - сообщил ТАСС член избиркома области Олег Шляпаков.

Эти данные отображены также и на сайте областного избиркома.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Теги
РоссияВологодская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
Читать полностью