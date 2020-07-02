Более 71% избирателей Владимирской области поддержали поправки в конституцию

ВЛАДИМИР, 2 июля. /ТАСС/. Большинство избирателей Владимирской области, 71,18%, поддержали внесение поправок в конституцию, 27,82% высказались против. Об этом по результатам обработки 100% протоколов сообщили журналистам в избирательной комиссии Владимирской области.

"Во Владимирской области после обработки 100% протоколов УИК об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 71,18% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию Российской Федерации. 27,82% высказались против", - сообщили в комиссии.

В голосовании приняли участие 53,26% избирателей, что выше явки во втором туре губернаторских выборов в сентябре 2018 года, когда явка составила около 38%.