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Голосование по поправкам в конституцию

Более 71% избирателей Владимирской области поддержали поправки в конституцию

Явка в регионе составила 53,26%

ВЛАДИМИР, 2 июля. /ТАСС/. Большинство избирателей Владимирской области, 71,18%, поддержали внесение поправок в конституцию, 27,82% высказались против. Об этом по результатам обработки 100% протоколов сообщили журналистам в избирательной комиссии Владимирской области.

"Во Владимирской области после обработки 100% протоколов УИК об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 71,18% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию Российской Федерации. 27,82% высказались против", - сообщили в комиссии.

В голосовании приняли участие 53,26% избирателей, что выше явки во втором туре губернаторских выборов в сентябре 2018 года, когда явка составила около 38%.

Теги
РоссияВладимирская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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