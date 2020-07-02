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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,8% избирателей Тверской области

Явка составила 54,94%

ТАСС, 2 июля. Более 71,8% проголосовавших избирателей Тверской области высказались за внесение поправок в Конституцию РФ, около 27,2% - против. Об этом ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

"По итогам обработки 100% бюллетеней всех 1182 участковых комиссий результаты голосования таковы: "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, "нет" - 27,21%", - сказал собеседник агентства.

В Тверской области в списки избирателей были включены более 1,039 млн человек, явка составила 54,94%.

Теги
РоссияТверская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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