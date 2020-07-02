Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,8% избирателей Тверской области

ТАСС, 2 июля. Более 71,8% проголосовавших избирателей Тверской области высказались за внесение поправок в Конституцию РФ, около 27,2% - против. Об этом ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

"По итогам обработки 100% бюллетеней всех 1182 участковых комиссий результаты голосования таковы: "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, "нет" - 27,21%", - сказал собеседник агентства.

В Тверской области в списки избирателей были включены более 1,039 млн человек, явка составила 54,94%.