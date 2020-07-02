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Голосование по поправкам в конституцию

Почти 79% участников голосования в Рязанской области поддержали поправки к Конституции РФ

Явка в регионе составила 70,35%

ВЛАДИМИР, 2 июля. /ТАСС/. Большинство участников голосования в Рязанской области, 78,81%, поддержали внесение поправок в конституцию, 20,36% высказались против. Об этом по результатам обработки 100% протоколов сообщили в четверг ТАСС в Избирательной комиссии Рязанской области.

"После обработки 100% протоколов УИК Рязанской области 78,81% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации. 20,36% высказались против", - сообщили в комиссии.

Участие в голосовании приняли 70,35% избирателей.

Теги
РоссияРязанская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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