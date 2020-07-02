Почти 79% участников голосования в Рязанской области поддержали поправки к Конституции РФ

ВЛАДИМИР, 2 июля. /ТАСС/. Большинство участников голосования в Рязанской области, 78,81%, поддержали внесение поправок в конституцию, 20,36% высказались против. Об этом по результатам обработки 100% протоколов сообщили в четверг ТАСС в Избирательной комиссии Рязанской области.

"После обработки 100% протоколов УИК Рязанской области 78,81% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации. 20,36% высказались против", - сообщили в комиссии.

Участие в голосовании приняли 70,35% избирателей.