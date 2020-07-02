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Голосование по поправкам в конституцию

В Дагестане за поправки к конституции проголосовали более 89% избирателей

В голосовании приняли участие 89,84% жителей

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 89,19% участников общероссийского голосования в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в четверг в избиркоме республики по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"В Дагестане по итогам обработки 100% протоколов за поправки к Конституции РФ проголосовало 1 352 732 человек или 89,19%, против - 155 290 или 10,24%. Явка составила 89,84%", - сообщил представитель избиркома региона.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияДагестанГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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