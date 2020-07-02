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Голосование по поправкам в конституцию

В Адыгее поправки к Конституции РФ поддержали более 84% проголосовавших

Явка, по предварительным данным, составила около 78%

МАЙКОП, 2 июля. /ТАСС/. Более 84% проголосовавших в республике Адыгея поддержали поправки к Конституции РФ, около 14% высказались против, следует из данных, опубликованных на сайте республиканской избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на сайте республиканского избиркома, после обработки 100% протоколов и утверждения итогового протокола о результатах голосования на территории республики, за поправки проголосовали более 236 тыс. человек, что составило 84,55%, против - около 41 тыс. человек или 14,66%.

Явка, по предварительным данным, составила около 78%.

Теги
РоссияАдыгеяГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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