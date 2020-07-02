В Адыгее поправки к Конституции РФ поддержали более 84% проголосовавших

МАЙКОП, 2 июля. /ТАСС/. Более 84% проголосовавших в республике Адыгея поддержали поправки к Конституции РФ, около 14% высказались против, следует из данных, опубликованных на сайте республиканской избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на сайте республиканского избиркома, после обработки 100% протоколов и утверждения итогового протокола о результатах голосования на территории республики, за поправки проголосовали более 236 тыс. человек, что составило 84,55%, против - около 41 тыс. человек или 14,66%.

Явка, по предварительным данным, составила около 78%.