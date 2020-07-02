В Петербурге в поддержку поправок проголосовали 77,66% избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 77% участников общероссийского голосования в Санкт-Петербурге поддержали поправки к Конституции РФ. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в государственной автоматизированной системы "Выборы" по итогам обработки 100% протоколов.

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 77,66% участников голосования в Петербурге, то есть 2 млн 241 тыс. 963 человека.

Не поддержали поправки 21,63% участников голосования, что эквивалентно 624 тыс. 517 проголосовавшим. Явка в городе составила 74,74%, всего проголосовали более 2,8 млн человек.

Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.