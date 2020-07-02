Поправки к конституции поддержали 71,16% жителей Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 2 июля. /ТАСС/. За поправки к конституции по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 71,16% жителей Ульяновской области, явка составила 54,24%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко на заседании облизбиркома.

"За" проголосовали 71,16% избирателей - 379 056 человек, против проголосовали 27,85% - 148 346 человек. Явка составила 54,24% - на участки пришли 533 103 избирателей", - сказал он.

По словам Андриенко, 21% избирателей проголосовали на дому - 112 052 человек. Еще 27,4% - 146 221 человек - пришли на избирательные участки на придомовых и дворовых территориях.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.