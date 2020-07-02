В Думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Примакова

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Примакова. Текст проекта постановления размещен в думской электронной базе в четверг.

25 июня Примаков указом президента РФ Владимира Путина был назначен на должность главы Россотрудничества. В Госдуме Примаков входит в состав комитета по международным делам.

Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 7 июля.