Эксперты: голосование в РФ прошло по европейским демократическим стандартам

ЯЛТА, 2 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам к конституции в России прошло по европейским демократическим стандартам, сообщил в четверг журналистам депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, который в составе делегации международных экспертов и депутатов Европарламента находится в Крыму.

"Я побывал и в Санкт-Петербурге, и в Крыму, за все голосование я посетил около 25 избирательных участков, и мы могли видеть, что процесс проходит по европейским демократическим стандартам", - сказал Линдеманн.

Еще один член делегации, главный редактор интернет-газеты exakt24.se, бывший депутат парламента Швеции Эрик Альмквист также отметил демократичность процесса голосования. "Безусловно, этот процесс голосования демократичен, особенно поразили те организационные процессы, которые ему предшествовали. Для сравнения хочется отметить, что, посещая избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, люди туда просто шли выполнять свой долг, по сути, изъявить свою волю. В Крыму же процесс голосования - это нечто сродни празднику", - отметил Альмквист.

Глава делегации депутатов Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани отметил высокий уровень мер противоэпидемической безопасности из-за пандемии коронавируса на голосовании. "Мы отметили очень высокий уровень санитарных норм, всех необходимых мер безопасности: постоянно проверяется температура, выдаются маски и так далее. У нас на прошлой неделе тоже прошли выборы, я могу сравнить и сказать, что во Франции не столь высокий уровень санитарных мер", - сказал Мариани.

Он добавил, что хорошим решением в плане безопасности и удобства для голосующих было решение провести голосование в течение нескольких дней.

О делегации

На голосование по поправкам к конституции в Крым прибыла международная делегация, в составе которой депутаты Европарламента от Франции, эксперты из Венгрии и Болгарии, а также депутат парламента Берлина. 1 июля они посетили участковые избирательные комиссии в Ялте и Симферополе, возложили цветы к памятнику дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада по ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.