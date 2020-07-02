В Ингушетии поправки к конституции поддержали 87,5% голосовавших

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали в Ингушетии 87,5% голосовавших по итогам обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в четверг в избиркоме республики.

"Явка составила в Ингушетии 76,34%, это почти 175 тыс. человек. По итогам обработки 100% протоколов за поправки к конституции проголосовали 152 992 человек (87,50%), против - 18 972 жителей (10,85%)", - сказали в избиркоме.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.