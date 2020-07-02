Глава СПЧ прокомментировал итоги голосования по конституции в НАО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Итоги голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе могут быть связаны с несогласием жителей НАО с планами объединения округа с Архангельской областью. Такое мнение высказал в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе брифинга в Общественной палате РФ.

После обработки 100% протоколов 55,94% жителей НАО проголосовали против поправок, за - 43,77%.

"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки к конституции. Напомню, что в 1993 году семь регионов конституцию не поддержали. Сегодня практически все [регионы поддержали] за исключением Ненецкого автономного округа. Причина, на мой взгляд, понятна - кому-то захотелось присоединить этот автономной округ к Архангельской области. Видимо, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться", - сказал Фадеев, отметив, что планы по объединению могли привести к протестному голосованию жителей.