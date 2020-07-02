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Голосование по поправкам в конституцию

За поправки к Конституции РФ проголосовали 82,81% жителей Татарстана

Явка в регионе составила 79,68%

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. За поправки к конституции, по предварительным данным, проголосовали 82,81% участников голосования в Татарстане, явка по региону составила 79,68%. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

"Всего в общероссийском голосовании, по предварительным данным, <...> проголосовало 2 млн 348 тыс. 179 граждан. Явка составила 79,68%. Свою позицию за внесение изменений выразили 1 млн 943 тыс. 685 избирателей, что составляет 82,81%. Против проголосовали 389 тыс. 765 избирателей, что составляет 16,61%", - сказал он.

Как уточнил Кондратьев, в период с 25 по 30 июня, то есть до дня голосования, проголосовало 2 млн 56 тыс. 727 избирателей, 150 тыс. избирателей отдали голоса на придомовых территориях.

Теги
РоссияТатарстанГолосование по поправкам в конституцию
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Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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