За поправки к Конституции РФ проголосовали 82,81% жителей Татарстана

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. За поправки к конституции, по предварительным данным, проголосовали 82,81% участников голосования в Татарстане, явка по региону составила 79,68%. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

"Всего в общероссийском голосовании, по предварительным данным, <...> проголосовало 2 млн 348 тыс. 179 граждан. Явка составила 79,68%. Свою позицию за внесение изменений выразили 1 млн 943 тыс. 685 избирателей, что составляет 82,81%. Против проголосовали 389 тыс. 765 избирателей, что составляет 16,61%", - сказал он.

Как уточнил Кондратьев, в период с 25 по 30 июня, то есть до дня голосования, проголосовало 2 млн 56 тыс. 727 избирателей, 150 тыс. избирателей отдали голоса на придомовых территориях.