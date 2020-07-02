Общая явка на голосовании по поправкам к конституции составила 67,97%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общая явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции составляет 67,97%, об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 12:00 мск четверга.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов за поправки к конституции проголосовали 77,92%, против - 21,27%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.