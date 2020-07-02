Эксперт: результаты голосования в НАО связаны с внутренней повесткой региона

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Итоги голосования по поправке к конституции в Ненецком автономном округе (НАО) связаны с обсуждением объединения округа с Архангельской областью. Такое мнение в четверг ТАСС выразил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

После обработки 100% протоколов 55,94% жителей НАО проголосовали против поправок, за - 43,77%.

"Эксперты по региону и социологи поддерживают мнение, и я могу подтвердить, что результат голосования по НАО - это так называемое сигнальное голосование, связанное с внутренней повесткой региона. То есть ранее появилось обсуждение о возможном объединении НАО с соседними регионами, собственно, мы видим, к чему это привело. Часть людей послали сигнал, что не хотят объединения", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что так происходит, когда большая федеральная повестка используется для привлечения внимания к региональной проблематике.

13 мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но 28 мая руководители рабочих групп в Архангельской области и Ненецком автономном округе заявили, что проведение референдума в 2020 году не планируется.