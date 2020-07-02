Косачев назвал "абсолютно нелепыми" обвинения США о сговоре России и талибов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обнародованные в США обвинения в том, что Россия якобы побуждала афганских боевиков убивать американских военнослужащих, абсолютно нелепы и абсурдны и являются "очередным предвыборным бредом". Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Конечно, потрясает абсолютная нелепость самих обвинений. Поскольку любому более или менее сведущему в политике человеку понятно, что те же талибы сами кому угодно заплатили бы за поддержку в войне с американцами, благо "наркоденег" в Афганистане из-за провальной миссии США в этой стране с каждым годом все больше", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что СМИ и одиозные американские политики "легко подхватывают самые абсурдные "вбросы" про Россию, ничуть не сомневаясь, что их аудитория в это поверит, даже не спросив себя, а, собственно, зачем это тем же русским".

Сенатор подчеркнул, что у США была возможность достаточно аккуратно выйти из этой истории с фейками про сговор, однако американцы ей не воспользовались. "Вместо того, чтобы ею воспользоваться, обозленные производители очередного антироссийского чисто предвыборного бреда решили "раскручивать" его дальше", - сказал Косачев.

Он добавил, что американский сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) открыто объяснил, что якобы подробности "этой отвратительной российской кампании" доказывают, что президент США Дональд Трамп не способен защитить военнослужащих и свою страну. А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила его в пренебрежении обязанностями главнокомандующего. "То есть причины и цели кампании понятны и совершенно не скрываются", - констатировал глава международного комитета СФ.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в своем "Твиттере", что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.